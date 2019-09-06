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Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Mina'danj emeklilik kararı

Dünyaca ünlü şarkıcı Nicki Mina'danj emeklilik kararı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Nicki Minaj, aile kurmak istediğini belirterek emekli olma kararı aldığını duyurdu.

BBC'nin haberine göre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emeklilik kararı aldığını kamuoyuna duyuran 36 yaşındaki Minaj, evlilik planları yaptığı sevgilisiyle aile kurmayı planlıyor.

Çıkış albümü "Pink Friday"i 2010'da satışa sunan Minaj, "Super Bass", "Anaconda" ve "Starships" gibi popüler şarkılarıyla biliniyor.

Dünyanın en popüler kadın rap sanatçılarından biri olarak kabul edilen Minaj'ın albümleri milyonları aşan satış rakamlarına ulaşmış ve dünyaca ünlü müzik listesi Billboard Hot 100'de en çok yer bulan kadın solo sanatçısı olmayı başarmıştı.

AA

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