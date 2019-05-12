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  3. Dünyaca ünlü futbolcu Patrick Kluivert Türkiye'ye saç ektirmek için geldi

Dünyaca ünlü futbolcu Patrick Kluivert Türkiye'ye saç ektirmek için geldi

Dünyaca ünlü futbolcu Patrick Kluivert Türkiye'ye saç ektirmek için geldi

Hollandalı eski milli futbolcu Patrick Kluivert Türkiye'de. Önceki akşam yakın dostu şarkıcı Keremcem'le Etiler'de bir mekanda yemek yiyen Kluivert'ın Türkiye'ye saç ektirmek için geldiği öğrenildi

Yaklaşık üç saat kaldığı mekandan koşar adım kaçan Hollandalı yıldız, muhabirlerin "Saç mı ektirdiniz?" sorusunu duyunca çılgına döndü.

Patrick Kluivert'ın yanındaki yardımcısı objektiflere eliyle müdahale ederek görüntü alınmasını engelleme çabası yetersiz kaldı.
(Habertürk)

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