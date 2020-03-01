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  3. Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'da kim elendi?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'da kim elendi?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim oldu" Doya Doya Moda'da kim elendi"

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve elenen isim puan durumunun belli olmasının ardından açıklanacak. “Doya Doya Moda'da kim elendi?” sorusu her hafta yoğun ilgi görüyor. Seray Sever, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez'in jüri koltuğunda oturduğu yarışma ile ilgili detaylar haberimizde sizlerle.

Doya Doya Moda’da elenen ismin kim olduğu merak ediliyor. TV 8’de hafta içi her gün ekrana gelen yarışmada her hafta cuma günü eleme yapılıyor ve birinci olan isim belli oluyor. Bu hafta Cuma günü yayınlanmayan final bugün ekrana geldi.  İşte detaylar...

DOYA DOYA MODA’DA KİM ELENDİ?

Yarışmaya bu hafta Gözde veda etti.

BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Birinci olan isim Su oldu.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez

DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele verdiği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez bulunuyor.


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