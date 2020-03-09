Doya Doya Moda yeni yarışmacıları kimler? Doya Doya Moda Özde ve Derya kim, kaç yaşında?

Doya Doya Moda yeni yarışmacıları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bu hafta yarışmaya iki yeni yarışmacı katılıyor. Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu, yeni yarışmacıların, eski yarışmacılar için risk teşkil ettiğini söylüyor. Güçlü rakiplerin geldiğini gören eski yarışmacılar ise gardını almış durumda.

DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACILAR KİMLER?

Doya Doya Moda'ya bu hafta katılan yarışmacılar Özde Karacan ve Derya Çağlar.

Özde Karacan, 28 yaşında. Yarışmaya Mersin'den katılıyor. Kendisine ait takı aksesuar mağazası var, 1.75 boyunda, 82 kilo ve 42 beden.

Derya Çağlar, 30 yaşında. İstanbul'dan katılıyor. Aslen Rize'li. 1.75 boyunda, 82 kilo ve 42 beden.

UĞURKAN EREZ'DEN "GEÇMİŞ OLSUN" DİLEĞİ

Uğurkan Erez, geçmiş olsun diyerek eski yarışmacılara çok iyi iki rakibin geldiğini söyledi. Kemal Doğulu ise, "Aradığınız rakibe şu anda ulaşılıyor hem de iki tanesine birden." diyerek yarışmaya yeni katılan yarışmacıların çok güçlü olduğunu belirtti.

DOYA DOYA MODA HAKKINDA

Hafta içi her gün Tv8 ekranlarında yayınlanan program Doya Doya Moda'da kalıplar yıkılıyor. Büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacı kendilerine en uygun ve en güzel kıyafetleri giyerek yarışıyor. Güzelliğin kalıplarla sınırlı kalmadığını gösteren yarışmacılardan haftanın en yüksek puanını alan kişi altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanını alan yarışmacısı ise programa veda ediyor.

Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu ve Seray Sever oturuyor.