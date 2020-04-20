Doya Doya Moda yeni yarışmacı Sedanur Gümüş kimdir? Doya Doya Moda Sedanur kaç yaşında?

Doya Doya Moda Sedanur kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda'ya bugün yeni yarışmacı katıldı. İzleyiciler yeni yarışmacı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Doya Doya Moda yeni yarışmacı Sedanur Gümüş hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA SEDANUR GÜMÜŞ KİMDİR?

Doya Doya Moda yeni yarışmacı Sedanur Gümüş, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Sedanur Hanım, marka patent uzmanı olarak çalışıyor. Tarzı olduğuna inanan Sedanur Sündüz'ü kendisine yakın bulduğunu söylüyor.

DOYA DOYA MODA SEDANUR GÜMÜŞ KAÇ YAŞINDA?

1.62 boyunda olan Sedanur 25 yaşında.

DOYA DOYA MODA SEDANUR GÜMÜŞ KAÇ KİLO?

Doya Doya Moda yeni yarışmacı Sedanur Gümüş, 75 kilo ve 42 beden.