Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Sena kim, kaç yaşında? Doya Doya Mod yarışmacısı Sena kaç yaşında?

Doya Doya Moda izleyicileri dün şok yaşadı. Yarışmanın başından beri kalmayı başaran ve altın kolye ödülü de kazanan Ferdanur diskalifiye edildi. Ferdanur'un hafta ortasında diskalifiye edilmesinin ardından yerine yeni bir yarışmacı geldi. İzleyiciler yeni yarışmacı hakkında arama yapmaya başladı. Doya Doya Moda yeni yarışmacı kim, kaç yaşında? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. İşte Doya Doya Moda yeni yarışmacısı ile ilgili merak edilenler...

DOYA DOYA MODA YENİ YARIŞMACISI SENA KİM?

Ferdanur'un yerine katılan Doya Doya Moda yeni yarışması Sena, 22 yaşında. Yarışmaya Eskişehir'den katılıyor. Aslen İzmirli. Sena Hanım, 42-44 beden giyiyor.

DOYA DOYA MODA'YA BU HAFTA KİMLER KATILDI?

Doya Doya Moda'ya bu hafta başında katılan yarışmacılar Özde Karacan ve Derya Çağlar.

Özde Karacan, 28 yaşında. Yarışmaya Mersin'den katılıyor. Kendisine ait takı aksesuar mağazası var, 1.75 boyunda, 82 kilo ve 42 beden.

Derya Çağlar, 30 yaşında. İstanbul'dan katılıyor. Aslen Rize'li. 1.75 boyunda, 82 kilo ve 42 beden.

DOYA DOYA MODA HAKKINDA

Hafta içi her gün Tv8 ekranlarında yayınlanan program Doya Doya Moda'da kalıplar yıkılıyor. Büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacı kendilerine en uygun ve en güzel kıyafetleri giyerek yarışıyor. Güzelliğin kalıplarla sınırlı kalmadığını gösteren yarışmacılardan haftanın en yüksek puanını alan kişi altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanını alan yarışmacısı ise programa veda ediyor.

Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Kemal Doğulu ve Seray Sever oturuyor.