Havva Albay kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda yeni yarışmacı Havva kimdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda tüm hızıyla devam ediyor. Küresel salgın nedeni ile alışverişlerini dışarıda değil de villa içerisinde hazırlanan butiklerde yapan yarışmacılardan en yüksek puanı alan altın kolyenin sahibi oluyor. Geçtiğimiz hafta elenen yarışmacıların yerine bu hafta iki yeni yarışmacı katıldı. Peki, Doya Doya Moda yeni yarışmacı Havva kimdir? sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor..

HAVVA ALPAY KİMDİR?

Aslen Niğdeli olan Havva İstanbul'da yaşıyor. Havva Alpay sınıf öğretmenliği yapıyor. Tarzına güvenen Havva, jüri üyelerinden öğrenecekleri ile tarzına tarz katacağını söylüyor.

HAVVA ALPAY KAÇ YAŞINDA?

Havva Alpay, 27 yaşında.

HAVVA ALPAY BOYU, KİLOSU KAÇ?

Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Havva Alpay, 1.80 boyunda. 80 kilo 42 beden