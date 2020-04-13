Hanzade Nuh kaç yaşında, nereli? Doya Doya Moda yeni yarışmacı Hanzade kimdir?

Doya Doya Moda yeni yarışmacı Hanzade kimdir? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Doya Doya Moda'da geçen hafta iki yarışmacının elenmesi nedeni ile bu hafta yeni katılan yarışmacılardan biri de Hanzade oldu. İzleyiciler Hanzade Nuh hakkında arama yapmaya başladı. İşte merak edilenler...

HANZADE NUH KİMDİR?

Hanzade Nuh, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Adana'lı olan Hanzade aşçı. Tarzına ve enerjisine çok güvenen Hanzade, Adana'nın sıcağını getirdiğini söylüyor.

HANZADE NUH BOYU KAÇ?

Hanzade Nuh, yaş bilgisini paylaşmadı. Yaş bilgisi öğrenildikten sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

HANZADE NUH KAÇ YAŞINDA?

Hanzade Nuh, yaş bilgisini paylaşmadı. Yaş bilgisi öğrenildikten sonra haberimiz içerisine eklenecektir.