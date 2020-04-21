Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda saati yine değişti mi?

Doya Doya Moda saati merak ediliyor. Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda yine eski saatinde yayınlanmaya başladı. Doya Doya Moda'nın yeni saatinde kanalı açan izleyiciler programın sona ermek üzere olduğunu gördü. 21 Nisan Tv8 yayın akışı haberimizde.

DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Tv8 yayın akışında bu hafta da değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz hafta saat 15:30'da başlayan Doya Doya Moda bu hafta 12:30'da ekranlara gelecek.

TV8 21 NİSAN YAYIN AKIŞI

09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler

12:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:15 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 Doya Doya Moda

03:30 Survivor Panorama