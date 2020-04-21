Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? Doya Doya Moda saati yine değişti mi?
Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda yine eski saatinde yayınlanmaya başladı. Doya Doya Moda'nın yeni saatinde kanalı açan izleyiciler programın sona ermek üzere olduğunu gördü. Bugün ise öğle saatleri itibari ile Doya Doya Moda saati ile ilgili aramalar yoğunlaştı. İşte Tv8 yayın akışı...
Doya Doya Moda saati merak ediliyor. Doya Doya Moda saat kaçta başlıyor? sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yayın saati değiştirilen Doya Doya Moda yine eski saatinde yayınlanmaya başladı. Doya Doya Moda'nın yeni saatinde kanalı açan izleyiciler programın sona ermek üzere olduğunu gördü. 21 Nisan Tv8 yayın akışı haberimizde.
DOYA DOYA MODA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Tv8 yayın akışında bu hafta da değişiklik yapıldı. Geçtiğimiz hafta saat 15:30'da başlayan Doya Doya Moda bu hafta 12:30'da ekranlara gelecek.
TV8 21 NİSAN YAYIN AKIŞI
09:30 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler
12:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:15 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Doya Doya Moda
03:30 Survivor Panorama