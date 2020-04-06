Doya Doya Moda Özde neden yok? Doya Doya Moda Özde Karacan elendi mi?

Doya Doya Moda Özde elendi mi? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bu hafta dikkat çekici değişiklikler yaşanıyor. Yaşanan küresel salgın nedeni ile evde açılan butikte yarışmacılar kombinlerini yapacaklar. Programda Özde'nin olmaması da merak konusu oldu. İzleyenler Özde'nin elenip elenmediğini araştırmaya başladı. İşte merak edilenler..

ÖZDE KARACAN NEDEN YOK?

Özde Karacan elenmedi. Geçtiğimiz haftalarda midesinden ameliyat olduğu açıklanan Özde'nin doktor tavsiyesi ile evde istirahat etmesi gerektiği ve bu nedenle de yarışmaya gelemediği duyuruldu.

ÖZDE KARACAN KİMDİR?

Yarışmaya 10 Mart'ta dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Yarışmaya Mersin'den katılıyor.

Kendisine ait takı aksesuar mağazası bulunan Özde, 1.75 boyunda, 82 kilo ve 42 beden.