Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 3 Nisan Doya Doya Moda kim elendi?

Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Tv8 ekralarında yayınlanan sevilen moda programı Doya Doya Moda'nın formatında bu hafta değişiklikler oldu. Geçtiğimiz hafta kimsenin elenmediği Doya Doya Moda'da yarışmacılar artık bireysel değil takım olarak yarışıyor. Bu hafta katılan yeni yarışmacı ile 8 bayan yarışmacı için bugün final heyecanı yaşanıyor.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Birinci açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda elenen isim henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir. Eleme en düşük puanlı takımdan yapılacak.

DOYA DOYA MODA YENİ FORMATI NEDİR?

Kemal Doğulu format değişikliğini şu ifadelerle duyurmuştu: "Önümüzdeki hafta bir ilki gerçekleştiriyoruz." dedi. Önümüzdeki haftadan itibaren takım olarak yarışacaklar ve yeni bir yarışmacı katılacak. Bir grubun lideri Su diğer grubun lideri Emel olacak. Takımlar pazartesi günü belli olacak. 4'er kişi iki takım halinde yarışılacak. Takımın liderleri takımı yönlendirecek. O gün konseptinde giyinmeyecek.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez