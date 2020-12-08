Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? İşte 8 Aralık Doya Doya Moda puan tablosu

Tv8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Yarışmacılar günün konseptine en uygun şekilde giyinip, jüri üyelerinden yüksek puanları almak için yarışıyor. 42 beden ve üzeri giyinen 7 bayan yarışıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolye ödülünün de sahibi oluyor. Peki, Doya Doya Moda 7 Aralık puan durumu nasıl?

8 ARALIK GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da bugünün konsepti “Kız Kardeşinin Nişanına Gidiyorlar” olarak belirlendi. Birbirinden renkli ve iddialı kombinler ortaya çıktı.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da bugün birinci olan yarışmacı henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA 8 ARALIK PUAN TABLOSU

Birben

Rabia

Özde

Sabiha

Ceren

Bahar

Tuğba