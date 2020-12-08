Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? İşte 8 Aralık Doya Doya Moda puan tablosu
Doya Doya Moda 8 Aralık puan durumu izleyiciler araştırılmaya başlandı. Büyük beden bayanların yarıştığı Doya Doya Moda'da kombinler Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu tarafından puanlanıyor. Kombinler hafta içi 5 puan üzerinden, hafta finalinin yapıldığı cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki, Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? İşte 8 Aralık Doya Doya Moda puan tablosu
Tv8 ekranlarının sevilen programı Doya Doya Moda'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Yarışmacılar günün konseptine en uygun şekilde giyinip, jüri üyelerinden yüksek puanları almak için yarışıyor. 42 beden ve üzeri giyinen 7 bayan yarışıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolye ödülünün de sahibi oluyor. Peki, Doya Doya Moda 7 Aralık puan durumu nasıl?
8 ARALIK GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?
Doya Doya Moda'da bugünün konsepti “Kız Kardeşinin Nişanına Gidiyorlar” olarak belirlendi. Birbirinden renkli ve iddialı kombinler ortaya çıktı.
DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda'da bugün birinci olan yarışmacı henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA 8 ARALIK PUAN TABLOSU
Birben
Rabia
Özde
Sabiha
Ceren
Bahar
Tuğba