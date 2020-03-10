Doya Doya Moda Ferdanur elendi mi? Doya Doya Moda Ferdanur neden elendi? İşte yanıtı

Doya Doya Moda'da şok bir ayrılık yaşandı. Hafta içi her gün Tv8 ekranlarında yayınlanan moda yarışmasının ilk bölümünden beri programda kalmayı başaran Ferdanur bugün diskalifiye edildi. Programı izleyenler "Doya Doya Moda Ferdanur elendi mi? Doya Doya Moda Ferdanur neden elendi?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA FERDANUR NEDEN ELENDİ?

Doya Doya Moda'nın yayınlandığı ilk günden beri yarışmada kalmayı başaran yarışmacılarından Ferdanur, yarışma kurallarına uymadığı için diskalifiye edildi. Ferdanur'un ayrılık haberini Kemal Doğulu verdi. Kemal Doğulu "Yarışma kurallarına uymadığın için dolayısı ile yarışma kuralları gereği aramızdan ayrılmak zorundsın." dedi.

DOYA DOYA MODA FERDANUR KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Ferda Nur Başaran, 23 yaşında. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor.