Doya Doya Moda Buket kimdir? Doya Doya Moda Buket Köklü kaç yaşında?

Doya Doya Moda Buket Köklü, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'ya yeni katılan yarışmacılardan biri Buket oldu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Buket Köklü, aslen Hatay'lı. İşte Doya Doya Moda Buket ile ilgili merak edilenler...

DOYA DOYA MODA BUKET KİMDİR?

Doya Doya Moda Buket, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Hatay'lı olan Buket Köklü, 22 yaşında. Buket Köklü, 1,76 boyunda 82 kilo, 42 beden.

Tarzına çok güvendiğini belirten Buket, modanın kendisi için herşeyi ifade ettiğini söylüyor. Giyim tarzında modayı her şekilde gösterdiğini ve son tredleri de uyguladığını söylüyor.