Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? Doya Doya Moda 10 Nisan kim elendi?

Doya Doya Moda'da final heyecanı yaşanıyor. Küresel salgın nedeni ile formatında bu hafta değişiklikler yapılan programda yarışmacılar alışveriş çekimleri için artık semt semt gezmiyor. Yarışmacılar kendileri için hazırlanan iki büyük butikten kombinlerini oluşturuyor. İzleyiciler bu hafta yarışmadan kimin elendiğini merak ediyor. "Doya Doya Moda 10 Nisan kim elendi?" sorusunun yanıtı haberimizde...

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bu hafta kimin birinci olduğu henüz açıklanmadı. Haftanın birincisi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta kimin elendiği henüz açıklanmadı. Haftanın elenen ismi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez