Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6947
  • 7,3317
  • 363.409
  • 96304.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? Doya Doya Moda 10 Nisan kim elendi?

Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu? Doya Doya Moda 10 Nisan kim elendi?

Doya Doya Moda bu hafta kim birinci oldu" Doya Doya Moda 10 Nisan kim elendi"

Doya Doya Moda 10 Nisan kim elendi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Coronavirüs salgını nedeni ile formatta değişiklik yapılan Doya Doya Moda'da alışveriş çekimleri de evde gerçekleşiyor. Yarışmacılar kendileri için hazırlanan iki büyük butikten kombinlerini oluşturuyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da final heyecanının yaşandığı Doya Doya Moda'ya kimin veda edeceği merak ediliyor...

Doya Doya Moda'da final heyecanı yaşanıyor. Küresel salgın nedeni ile formatında bu hafta değişiklikler yapılan programda yarışmacılar alışveriş çekimleri için artık semt semt gezmiyor. Yarışmacılar kendileri için hazırlanan iki büyük butikten kombinlerini oluşturuyor. İzleyiciler bu hafta yarışmadan kimin elendiğini merak ediyor. "Doya Doya Moda 10 Nisan kim elendi?" sorusunun yanıtı haberimizde...

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bu hafta kimin birinci olduğu henüz açıklanmadı. Haftanın birincisi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu hafta kimin elendiği henüz açıklanmadı. Haftanın elenen ismi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Seray Sever

Uğurkan Erez


AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Yalan ve dolan ile hakikatleri ters yüz edemeyeceksiniz!

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Yalan ve dolan ile hakikatleri ters yüz edemeyeceksiniz!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bağışıklığı güçlendiren ıspanağın bilmediğiniz 10 faydası

Evde koronavirüs hastalarına nasıl bakılmalı?