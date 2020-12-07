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07 Aralık 2020 Pazartesi 17:56 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda 7 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 7 Aralık puan durumu nasıl" Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu"

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında kıyasıya mücadele devam ediyor. Büyük bedene sahip 7 bayan yarışmacı günün konseptine en uygun şekilde giyinip, jüri üyelerinden yüksek puanları almak için yarışıyor. Kombinler hafta içi 5 puan üzerinden, hafta finalinin yapıldığı cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki, Doya Doya Moda 7 Aralık puan durumu nasıl?

Doya Doya Moda 7 Aralık puan durumu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Büyük beden bayanların moda nabzının tutulduğu yarışmada 42 beden ve üzeri giyinen 7 bayan yarışıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolye ödülünün de sahibi oluyor. Peki, Doya Doya Moda 7 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Bugün yarışmacılar “Bot, Kemer ve Çanta Şıklığı” için yarıştı. Ortaya birbirinden farklı kombinler çıktı.

DOYA DOYA MODA 7 ARALIK PUAN DURUMU NASIL?

Doya Doya Moda 7 Aralık puan durumu henüz açıklanmadı. Puan durumu açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Bahar Candan, konsepte uymadığı ve aksesuarları bir cansız mankene giydirdiği için değerlendirme dışı tutuldu.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Birben

Rabia

Özde

Sabiha

Ceren

Bahar

Tuğba

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