Doya Doya Moda 6 Aralık kim elendi? Doya Doya Moda puan durumu ve haftanın birincisi..

Doya Doya Moda 6 Aralık kim elendi? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılmaya başladı. 7 Yarışmacının birbirine karşı mücadele ettiği Doya Doya Moda yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşanıyor. Haftalık puan toplama işleminden sonra en düşük puana sahip olan yarışmacı Doya Doya Moda'dan elenecek. Doya Doya Moda 6 Aralık kim elendi? merak ediliyor. İşte Doya Doya Moda puan durumu ve haftanın birincisi..

DOYA DOYA MODA 6 ARALIK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında 6 Aralık elenen isim henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizde yer alacak.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?



EDANUR DEMİR KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Edanur Demir, Yaprak Sultan Uzanmaz'ın elenmesinin ardından yarışmaya dahil oldu. 21 yaşında olan Edanur, Gazi Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okuyor.



EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.



MİRAÇ TORTULLU KİMDİR?

35 yaşındaki Miraç Tortullu aslen Giresunlu. Evli ve ev hanımı olan Miraç Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor. Moda için doğdum moda için yaşarım diyen Miraç Tortullu bir hayli iddialı..



SU BAHER KİMDİR?

21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden





FERDA NUR BAŞARAN KİMDİR?

23 yaşındaki Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor. Eğlenceli bir o kadar da dişli. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.



BEYZA YILMAZ KİMDİR?

Haber spikeri olan Beyza Yılmaz 35 yaşında. 96 kilo olan Beyza Yılmaz 46 beden giyiyor.



SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.