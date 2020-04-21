Doya Doya Moda 21 Nisan puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 21 Nisan puan tablosu şimdiden araştırılmaya başlandı. Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da çekimler tüm hızıyla Çekmeköy'deki villada devam ediyor. Doya Doya Moda yarışmacıları kombinlerini belirlenen konsepte göre, evde hazırlanan butikten oluşturuyor. Bugünki konsept "tulum şıklığı." Hangi yarışmacı en güzel tulum şıklığı kombinin oluşturarak birinci olacak merak ediliyor. 21 Nisan Doya Doya Moda puan durumu haberimizde..

21 NİSAN DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Doya Doya Moda puan durumu henüz açıklanmadı. Puanlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

20 NİSAN PUAN TABLOSU

Emel 15 puan

Sedanur 4 puan

Sündüz 9 puan

Mira 15 puan