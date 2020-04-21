Doya Doya Moda 21 Nisan puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
Çekimlere tüm hızıyla devam eden Doya Doya Moda puan durumu arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Doya Doya Moda 21 Nisan puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi ve sonuncusu kim oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. Doya Doya Moda yarışmacıları kombinlerini belirlenen konsepte göre, evdeki butikten oluşturuyor. Yarışmacılar bugün tulum şıklığı için kıyasıya mücadele edecek. İşte merak edilenler...
Doya Doya Moda 21 Nisan puan tablosu şimdiden araştırılmaya başlandı. Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda'da çekimler tüm hızıyla Çekmeköy'deki villada devam ediyor. Doya Doya Moda yarışmacıları kombinlerini belirlenen konsepte göre, evde hazırlanan butikten oluşturuyor. Bugünki konsept "tulum şıklığı." Hangi yarışmacı en güzel tulum şıklığı kombinin oluşturarak birinci olacak merak ediliyor. 21 Nisan Doya Doya Moda puan durumu haberimizde..
21 NİSAN DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Doya Doya Moda puan durumu henüz açıklanmadı. Puanlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
20 NİSAN PUAN TABLOSU
Emel 15 puan
Sedanur 4 puan
Sündüz 9 puan
Mira 15 puan