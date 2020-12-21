Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu, izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İzleyiciler hangi yarışmacının bu haftaya kaç puanla başlayacağını merak ediyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı altın kolye ödülünün sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise eleniyor. Geçtiğimiz hafta yapımdan özel izin alan Sabiha, bu hafta programa geri döndü. Peki, Doya Doya Moda 21 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim?

DOYA DOYA MODA 21 ARALIK GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da 21 Aralık günün konsepti "İş Yerinde İlk Günüm" olarak belirlendi.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 21 Aralık gün birincisi henüz belli olmadı. Gün birincisi olan yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sabiha

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül