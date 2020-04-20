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  3. Doya Doya Moda 20 Nisan puan durumu! Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Doya Doya Moda 20 Nisan puan durumu! Doya Doya Moda gün birincisi kim?

Doya Doya Moda 20 Nisan puan durumu! Doya Doya Moda gün birincisi kim"

Doya Doya Moda puan durumu merak ediliyor. Doya Doya Moda gün birincisi kim? Doya Doya Moda gün sonuncusu kim oldu? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların evdeki butikten giyindiği programda gün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Doya Doya Moda 20 Nisan puan durumu haberimizde..

Doya Doya Moda gün birincisi kim? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tv8'in sevilen moda programı Doya Doya Moda tüm hızıyla devam ediyor. 42 beden ve üzeri yarışmacıların evdeki butikten giyindiği programda gün birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Hafta içi yarışmacılar 5 puan üzerinden değerlendirilirken, final heyecanının yaşandığı Cuma günleri 10 puan üzerinden değerlendiriliyorlar. 20 Nisan Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.

20 NİSAN DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Etek şıklığı konseptinde yarışan yarışmacıların puanları şu şekilde:

Emel 15 puan

Sedanur 4 puan

Sündüz 9 puan

Mira 15 puan

Hanzade 5 puan

Su 5 puan

Betül 5 puan


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