Büyük beden moda programı Doya Doya Moda'da haftanın finaline 1 gün kaldı. Doya Doya Moda'da bugün "Diş Buğdayı" konsepti ile kombinler hazırlandı. İzleyiciler yarışmacıların kaçar puan aldıklarını öğrenmek istiyor. Hafta finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı birinci olurken, en düşük puanı alan yarışmacı da eleniyor. Peki, Doya Doya Moda 17 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da bugün "Diş Buğdayı" konsepti ile kombinler hazırlandı.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 17 Aralık gün birincisi henüz belli olmadı. Gün birincisi belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Buket

Ayşegül