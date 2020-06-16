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  3. Doya Doya Moda 16 Haziran puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
16 Haziran 2020 Salı 15:18 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda 16 Haziran puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 16 Haziran puan durumu nasıl" Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu"

Doya Doya Moda 16 Haziran puan durumu merak ediliyor. Doya Doya Moda'da bugün haftanın ikinci günü. İzleyiciler yarışmacıların jüri üyelerinden aldıkları puanları öğrenmek istiyor. Programı kaçıranlar Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Doya Doya Moda'da bugün yaşananlar..

Tv8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da büyük beden 7 yarışmacı kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacılar hafta içi 5 puan üzerinden, cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacısı altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise eleniyor. İzleyiciler Doya Doya Moda 16 Haziran puan durumunu araştırıyor.

DOYA DOYA MODA 16 HAZİRAN PUAN DURUMU NASIL?

Doya Doya Moda 16 Haziran puan durumu henüz açıklanmadı. Doya Doya Moda 16 Haziran puan durumu açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacaktır.

DOYA DOYA MODA GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da bugünkü konsept “Serbest şıklık" olarak belirlendi. Ortaya birbirinden renki ve iddialı kombinler çıktı.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sündüz

Su

Emel

Betül

Hanzade

Gamze

Büşra

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Uğurkan Erez

Kemal Doğulu

Gülşah Saraçoğlu

Seray Sever

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