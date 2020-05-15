Doya Doya Moda 15 Mayıs kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim?

Doya Doya Moda hafta birincisi kim? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Doya Doya Moda'da bugün haftanın finali yapılıyor. Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'da yarışmacılar hafta içi 5 puan, finalin yapıldığı Cuma günleri ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Hafta boyunca belirlenen sıralama Cuma günleri sürpriz bir şekilde değişebiliyor. Doya Doya Moda 15 Mayıs 2020 puan durumu ve haftanın birincisi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

DOYA DOYA MODA 15 MAYIS KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 15 Mayıs elenen isim henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda 15 Mayıs haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci ve altın kolyenin sahibi yarışmacı açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA HAKKINDA

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanıyor.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Su

Sündüz

Emel

Betül

Mira

Hanzade

Tuğçe