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  • Doya Doya Moda 15 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
15 Aralık 2020 Salı 18:07 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda 15 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda 15 Aralık puan durumu nasıl" Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu"

Doya Doya Moda 15 Aralık puan durumu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Sevilen moda programı Doya Doya Moda'da haftanın ikinci gününde yarışmacıların kaç puan aldığı merak ediliyor. Doya Doya Moda'da bugün "Pul Payet Şıklığı" konsepti ile kombinler hazırlandı. Peki, Doya Doya Moda 15 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'da büyük beden yarışmacılar en yüksek puanı almak için en güzel ve en doğru kombinleri hazırlamaya çalışıyor. Yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan, hafta finalinde ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Peki, Doya Doya Moda 15 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA 15 ARALIK GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da bugün "Pul Payet Şıklığı" konsepti ile kombinler hazırlandı.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 15 Aralık gün birincisi henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Buket

Ayşegül  

<h3>Bakan Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki</h3><h3>'POLİTİK GERÇEKLERE AYKIRI'</h3><p>Milli

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