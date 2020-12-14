Doya Doya Moda 14 Aralık puan durumu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Sevilen moda programı Doya Doya Moda'da bugün yeni hafta başladı. Yarışmacılar hafta başından itibaren yüksek puanları toplayarak hafta finaline ulaşmak istiyor. İzleyiciler bugün hangi yarışmacının gün birincisi olduğunu merak ediyor. Peki, Doya Doya Moda 14 Aralık puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

DOYA DOYA MODA 14 ARALIK GÜNÜN KONSEPTİ NEDİR?

Doya Doya Moda'da bugün "Kendi Konseptini Belirle" konsepti ile kombinler hazırlandı.

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda 14 Aralık gün birincisi henüz belli olmadı. Gün birincisi belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Buket

Ayşegül

Doya Doya Moda Sabiha neden yok?

Doya Doya Moda Buket kimdir? Doya Doya Moda Buket Köklü kaç yaşında?