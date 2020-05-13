Doya Doya Moda 13 Mayıs puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?
Doya Doya Moda 13 Mayıs puan durumu nasıl? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda programında kıyasıya rekabet devam ediyor. Hafta ortasında yarışmacıların puan durumu merak ediliyor. Hafta finaline en yüksek puanla hangi yarışmacının gideceği de merak konusu. 13 Mayıs Doya Doya Moda gün birincisi ve gün sonuncusu ile puan durumu ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor...
Tv8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda'da büyük beden 7 bayan yarışmacı belirlenen konseptlere göre en güzel kombinleri yapmak için yarışıyor. Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan, cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada 42 beden ve üzeri yarışmacılar yarışıyor. Hafta finalinde en yüksek puanı alan altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise programa veda ediyor.
DOYA DOYA MODA 13 MAYIS PUAN DURUMU NASIL?
Bugünkü konsept “Kendi Star Rengini Seç” olarak belirlendi. Birbirinden iddialı yarışmacılar en şık olabilmek için ter döküyorlar. Yarışmacıların bugünkü puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI
Su
Sündüz
Emel
Betül
Mira
Hanzade
Tuğçe