Doya Doya Moda 13 Mayıs puan durumu nasıl? Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarına gelen Doya Doya Moda'da büyük beden 7 bayan yarışmacı belirlenen konseptlere göre en güzel kombinleri yapmak için yarışıyor. Doya Doya Moda'da yarışmacıların kombinleri hafta içi 5 puan, cuma günü ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada 42 beden ve üzeri yarışmacılar yarışıyor. Hafta finalinde en yüksek puanı alan altın kolyenin sahibi olurken, en düşük puanı alan yarışmacı ise programa veda ediyor.

DOYA DOYA MODA 13 MAYIS PUAN DURUMU NASIL?

Bugünkü konsept “Kendi Star Rengini Seç” olarak belirlendi. Birbirinden iddialı yarışmacılar en şık olabilmek için ter döküyorlar. Yarışmacıların bugünkü puan durumu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Su

Sündüz

Emel

Betül

Mira

Hanzade

Tuğçe