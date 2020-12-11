Doya Doya Moda 11 Aralık elenen yarışmacı ve birinci olan yarışmacı merak ediliyor. Bugün final heyecanının yaşandığı Doya Doya Moda'da kombinler 10 puan üzerinden değerlendirilecek. Tv8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda yarışmasında Doya Doya Moda'da puanları yine jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever verecek. Peki, Doya Doya Moda 11 Aralık kim elendi? Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu?

11 ARALIK DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda 11 Aralık't elenen isim henüz belli olmadı. Elenen yarışmacı belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda hafta birincisi henüz açıklanmadı. Birinci olan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Birben

Rabia

Özde

Sabiha

Ceren

Bahar

Tuğba

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Kemal Doğulu

Uğurkan Erez

Seray Sever