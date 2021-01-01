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  • Doya Doya Moda 1 Ocak kim elendi, haftanın kazananı kim oldu? Doya Doya Moda güncel puan durumu!
01 Ocak 2021 Cuma 14:52 | Son Güncelleme:

Doya Doya Moda 1 Ocak kim elendi, haftanın kazananı kim oldu? Doya Doya Moda güncel puan durumu!

Doya Doya Moda 1 Ocak kim elendi, haftanın kazananı kim oldu" Doya Doya Moda güncel puan durumu!

Ekranların sevilen moda yarışması programı Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Doya Doya Moda'nın bugünkü konsepti yılın ilk akşam yemeği olarak belirlendi. Yarışmacılar günün en iyi konpsetini yapıp en yüksek puanı almak için yarışıyorlar. Peki, Doya Doya Moda 1 Ocak kim elendi, haftanın kazananı kim oldu? Doya Doya Moda güncel puan durumu nasıl? İşte tüm merak edilenler...

Doya Doya Moda'da bugün final günü. Bugün bir kişi yarışmaya veda ederken bir kişi haftanın birincisi olacak. Doya Doya Moda 1 Ocak kim elendi, haftanın kazananı kim oldu? Doya Doya Moda güncel puan durumu nasıl? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Doya Doya Moda'nın bugünkü konsepti yılın ilk akşam yemeği olarak belirlendi.

DOYA DOYA MODA 1 OCAK KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında bugün elenen isim henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Doya Doya Moda haftanın kazananı henüz belli olmadı. Birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI

Sabiha

Birben

Rabia

Özde

Ceren

Bahar

Ayşegül

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

Seray Sever

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