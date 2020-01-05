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  3. Domuz gribi Sertab'ı vurdu

Domuz gribi Sertab'ı vurdu

Domuz gribi Sertab'ı vurdu

Sertab Erener’i domuz gribi yatak döşek yatırdı. 6 gündür influenza virüsüyle mücadele ettiğini söyleyen Erener, “Her şeyin başı sağlık” dedi.

Bilgen BÜLBÜL

Son dönemde hem yurtiçi hem de yurtdışında birçok konser veren Sertab Erener’in bünyesi bu yorgunluğa zayıf düştü. Ünlü sanatçı, A tipi influenza virüsü olarak da bilinen domuz gribine yakalandı. 6 gündür domuz gribi hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Sertab Erener, sosyal medyadan hayranlarıyla dertleşti. Sıkıntılı bir süreç geçirdiğini anlatan güzel yorumcu, “6 gündür domuz gribiyle boğuşuyorum. Bugün ilk kez kendimi iyi hissettim. Son iki gündür de sesim faranjitten dolayı beni terk etmişti” ifadelerini kullandı. Ardından takipçilerine tavsiyelerde de bulunmayı ihmal etmeyen Sertab Erener, “Her şeyin başı sağlık. Uçakların içi ve havalandırmaları hastalık dolu... Maskesiz uçaklara binmeyin. Bol C vitamini alın uçuş günü” diye konuştu. Hastanede tevdavi gören Sertab Erener, bol bol dinlenerek yaşadığı süreci atlattığını söyledi.


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