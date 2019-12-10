Doktor Ela karakteriyle Mucize Doktor'da ortaya çıkan Yasemin Özilhan'dan beklenen açıklama!

Bu sezon yayın hayatına başlayan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan Mucize Doktor dizisi, yeni bölümlerinde yaptığı sürprizlerle seyircisini şaşırtmaya devam ediyor. Geçen haftalarda Kadın dizisiyle ortak bir sahne çeken dizi, bu hafta Yasemin Özilhan'ı konuk edecek. Daha önce Doktorlar dizisinde canlandırdığı Doktor Ela karakteri ile hafızalara kazınan Özilhan, uzun bir aradan sonra sahnelere dönmesiyle ilgili konuştu.

10 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

2009 yılında biten Doktorlar dizisinden tam 10 yıl sonra ekranlara geri dönen Yasemin Özilhan, "Çok keyif aldım. Eski anılarımı yad ettim diyebilirim. Oyunculuk, ara verilince unutulacak bir şey değil. Sevdiğim ve özlediğim bir işti. 10 yıl sonra tekrar tatmış oldum" dedi.

"GERİ DÖNME İHTİMALİM SIFIR" DEMİŞTİ!

Yasemin Özilhan verdiği bir röportajda evlendikten sonra oyunculuğu bırakması ile ilgili "Bir kere okula başladım. Çocuklar aynı süreçte doğdu. Otomatik olarak tercih yapmam gerekti. 7×24 sette olup çocuklarla ilgilenme şansım yoktu. Geri dönme ihtimalim sıfır." demişti. Özilhan, "Oyunculuğu özlediniz mi?" sorusuna "Özlem oluyor. Kaç yılımı harcadığım işimi özlüyorum tabii. O tempoyu, arkadaş çevremi özlüyorum ama şu an evdeki mutluluğumu hiçbir şeye değişmem." demişti.

Ayrıca Yasemin Özilhan, diziden elde ettiği geliri bir vakıfa bağışlayacak.

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