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  3. Doğum kiloları yüzünden eleştiri yağmıştı! Fahriye Evcen adeta eridi

Doğum kiloları yüzünden eleştiri yağmıştı! Fahriye Evcen adeta eridi

Doğum kiloları yüzünden eleştiri yağmıştı! Fahriye Evcen adeta eridi

Geçen yıl nisan ayında oğlu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen doğum kilolarından kurtuldu. Güzel oyuncunun son paylaşımına beğeni yağdı.

2017 yılında dünyaevine Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, geçen yıl nisan ayında ilk oğlu Karan'ı dünyaya getirmişti. Doğum yaptıktan 2 ay sonra tatil dönüşü objektiflere yansıyan Evcen'in kiloları dikkat çekmiş, sosyal medyada bazı acımasız yorumlar yapılmıştı. Oyuncu 8 ayın sonunda ilk haline geri dönmeyi başardı.

YILBAŞI POZUYLA BÜYÜLEDİ

Son olarak yılbaşında boydan bir paylaşımda bulunan Fahriye Evcen, beyaz takımıyla takipçilerini büyüledi. Evcen'in zayıflamış olması sevenlerinin dikkatinden kaçmazken fotoğrafa binlerce de beğeni geldi.


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