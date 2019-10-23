Doğum için geri sayım başladı! Müge Boz'un bebek hazırlıkları

El ele yürüyen ikiliden Müge Boz'un neşeli tavırları dikkat çekti. Boz, ilerleyen dakikalarda bir grup kız arkadaşıyla buluşurken "Doğuma çok az kaldı, heyecanlıyım" dedi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Doğuma sayılı günler kala hazırlıklar hakkında da konuşan Müge Boz, “Çocuk odasının hazırlıklarına başladık, mobilyaları sipariş ettik. Bir yandan da taşınma işlerimiz var, malum çocuk olunca biraz daha geniş ev ihtiyacı oluyor” ifadelerini kullandı.

Bebeğin cinsiyetini ise söylemeyen Boz, “Önümüzdeki günlerde açıklamasını yapacağız” dedi.