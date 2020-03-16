Doğu Demirkol ve Farah Zeynep Abdullah yine yapamadı! İşte ayrılma sebepleri...

"Gel Konuşalım" programından Eylem İpek Şafak, dün gazetenin duyurduğu Farah Zeynep Abdullah-Doğu Demirkol ayrılığının ayrıntılarını bugün canlı yayında anlattı.

Farah Zeynep Abdullah ile kuaförde karşılaştıklarını söyleyen Şafak, "Farah'a 'Geçen gün galada tarzını çok beğendim. Doğu'yla da sizi çok yakıştırdım. İnşalah mutlu olursunuz' deyince gözlerini kaçırdı. 'Ne oldu?' diye sorduğumda ise kibarca 'Ayrıldık' dedi. Denemişler olmamış. Detay vermedi ama enerjisi ve keyfi yerindeydi. Barışma gibi bir şey olmayacağını hissettim." ifadelerinde bulundu.