'Doğru projeyi hissediyorum'

En son rol aldığı ‘Fi’ dizisiyle ses getiren güzel oyuncu, “Kamera karşısında olmayı özledim. Yeni proje ne zaman olur bilmiyorum ama çok istiyorum. Doğru proje geldiğinde onu hissedeceğimden eminim, beni bulacağına inanıyorum” diye konuştu. Güzel oyuncu bugünlerde yakın dostlarıyla birlikte ABD’de tatil yapıyor.