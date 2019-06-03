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03 Haziran 2019 Pazartesi 08:00 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 15:07

'Doğru projeyi hissediyorum'

'Doğru projeyi hissediyorum'

Sezon boyunca Alice müzikaliyle sahnede olan Serenay Sarıkaya, setleri özlediğini söyledi.

En son rol aldığı ‘Fi’ dizisiyle ses getiren güzel oyuncu, “Kamera karşısında olmayı özledim. Yeni proje ne zaman olur bilmiyorum ama çok istiyorum. Doğru proje geldiğinde onu hissedeceğimden eminim, beni bulacağına inanıyorum” diye konuştu. Güzel oyuncu bugünlerde yakın dostlarıyla birlikte ABD’de tatil yapıyor. 

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