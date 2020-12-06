Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya'dan yeni pozlar

Son dönemin başarılı oyuncularından Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettirmeye devam ediyorlar. Ünlü iki isim, yer aldıkları projelerden giydiklerine ve özel hayatlarına kadar sevenleri tarafından ilgi ile takip ediliyor. Bu ilgiye kayıtsız kalamayan ünlüler de takipçilerine paylaşımları ile karşılık veriyor.

İşte Türkiye'nin yakından takip ettiği ve her paylaşımı büyük beğeni alan Demet Özdemir ve Serenay Sarıkaya'nın hafta sonu paylaşımları...

Demet Özdemir selfie paylaşımı ile karşımıza çıkarken diğer güzel oyuncu Serenay Sarıkaya verdiği bahçe pozu ile huzurlarımızda.

Tabii ki başarılı oyuncuların bu fotoğrafları sevenleri tarafından binlerce beğeni aldı.

Demet Özdemir, yayında olan ve çok sevilen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşıyor. Son dönemin iddialı yapımlarından olan dizide Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncuya İbrahim Çelikkol, Mehdi karakteri ile eşlik ediyor. Öte yandan Serenay Sarıkaya, Bergen adlı yeni film ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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