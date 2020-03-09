Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den sürpriz proje

Oyuncu Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren oyuncularının başında geliyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir şampuan reklamının yüzü olan Özdemir'in şimdi de bir giyim markasıyla görüştüğü ortaya çıktı. Özdemir eğer anlaşma sağlarsa Aslı Enver'in ardından markanın yeni yıldızı olacak.