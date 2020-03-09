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  3. Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den sürpriz proje

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den sürpriz proje

Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızı Demet Özdemir'den sürpriz proje

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir'in, bir giyim markasıyla yeni reklam yüzü olması için görüştüğü ortaya çıktı.

Oyuncu Demet Özdemir, son dönemin adından en çok söz ettiren oyuncularının başında geliyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir şampuan reklamının yüzü olan Özdemir'in şimdi de bir giyim markasıyla görüştüğü ortaya çıktı. Özdemir eğer anlaşma sağlarsa Aslı Enver'in ardından markanın yeni yıldızı olacak.


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