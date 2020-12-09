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  • Doğduğun Ev Kaderindir'de o sahne geceye damgasını vurdu! İzleyici yine isyanda
09 Aralık 2020 Çarşamba 22:50 | Son Güncelleme:

Doğduğun Ev Kaderindir'de o sahne geceye damgasını vurdu! İzleyici yine isyanda

Doğduğun Ev Kaderindir'de o sahne geceye damgasını vurdu! İzleyici yine isyanda

Son zamanlarda büyük eleştirilere maruz kalan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde geçtiğimiz hafta Burhan'ın Müjgan'ı vurmuştu. Bazı izleyiciler Müjgan'ın vurulma sahnesini bir romantik sahneymiş gibi izleyiciye aktarıldığını şöyleymiş ve dizi hakkında olumsuz yorumlarda bulunmuştu. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizi 9 Aralık Çarşamba akşamı yeniden izleyiciyle buluştu. Müjgan'ın ölüm sahnesi ve Mehdi'nin ablasının başında hüngür hüngür ağlaması izleyiciyi derinden etkilerken Zeynep'in Mehdi'yi hemen affetmesi tepkilere yol açtı.

Tv8’in başarılı dizisi Doğduğun Ev Kaderindir duygusal bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin geçen haftaki bölümünde Mehdi’nin ablası Müjgan Burhan tarafından vurulmuştu. Burhan’ın intihar edip canına kıydığı olay sonrası Müjgan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Müjgan’ın ölümü sonrası Mehdi’nin ağlaması izleyicileri adeta hüzne boğdu. Kadına yönelik şiddetin de farkındalığını yeniden hatırlatan Müjgan’ın ölüm sahnesi sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Müjgan karakterine hayat veren Zeynep Kumral diziden ayrılırken verdiği mesajla izleyicilerin takdirini kazanmayı başardı. İbrahim Çelikkol tarafından canlandırılan Mehdi’nin ablasının başında “Abla üşüme dedin, hasta olma dedin. Abla ben, sen gidersen üşürüm abla ya, üşürüm ya… Abla ne olur kalk. Ablam ne olur beni duy. Abla gitme. İnsan oğlunu bırakır mı?” sözlerini söylemesi yürek burktu. Müjgan’ın yıllardır aşık olduğu ancak kavuşamadığı Burhan tarafından öldürülmesi ise yine kadın cinayetlerine farkındalık anlamında sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışıldı.

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