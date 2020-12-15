Doğduğun Ev Kaderindir'de işler çığırından çıktı! Mehdi psikopata dönüşüyor

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümlerinde artan şiddet olayları izleyicilerin tepkisi çekerken yeni bölüm fragmanında şiddetin boyutunun arttığı gözlerden kaçmadı. Çelikkol’un hayat verdiği Mehdi karakteri kıskançlığın da verdiği duyguyla ne yapacağını şaşırdı.



Geçtiğimiz bölümde Zeynep’in Mehdi’nin bunca hareketine rağmen onu affetmesi izleyicilerin tepkesini çekmişti. Barış ile Zeynep arasında bir şeyler olduğunu düşünen Mehdi biraz daha ileri giderek Zeynep’in evine adeta hırsız gibi giriyor. Bu sahneleri gören izleyiciler Mehdi’nin artık bir “psikopat” olduğunu kanaat getirdi.

SENARİSTLERE AĞIR ELEŞTİRİLER

Fragmanı seyreden dizinin takipçileri dizinin senaristlerine ağır eleştirilerde bulundu. Bir izleyici “Eğer bu saatten sonra Zeynep ile Mehdi'yi barıştırırsanız yuh derim izlemem!” yorumunu yazarken başka bir izleyici ise “Eminim ki İbrahim Çelikkol bile Mehdi’yi oynamaktan sıkılmıştır artık. Bu ne saplantılı psikopat tavırlar ya” yazdı.



