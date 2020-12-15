Doğduğun Ev Kaderindir'de işler çığırından çıktı! Mehdi psikopata dönüşüyor
Son dönemin popüler dizilerinden Doğduğun Ev Kaderindir'de senaryo ilginç bir hal almaya başladı. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanında Mehdi karakterinin giderek şiddete meyilli olduğu ve psikopatlaştığı izleyicilerin tepkisini çekti. Zeynep ile Barış arasında bir şeyler olduğunu düşünen Mehdi kıskançlığına yeni bir boyut kazandırdı.
Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümlerinde artan şiddet olayları izleyicilerin tepkisi çekerken yeni bölüm fragmanında şiddetin boyutunun arttığı gözlerden kaçmadı. Çelikkol’un hayat verdiği Mehdi karakteri kıskançlığın da verdiği duyguyla ne yapacağını şaşırdı.
Geçtiğimiz bölümde Zeynep’in Mehdi’nin bunca hareketine rağmen onu affetmesi izleyicilerin tepkesini çekmişti. Barış ile Zeynep arasında bir şeyler olduğunu düşünen Mehdi biraz daha ileri giderek Zeynep’in evine adeta hırsız gibi giriyor. Bu sahneleri gören izleyiciler Mehdi’nin artık bir “psikopat” olduğunu kanaat getirdi.
SENARİSTLERE AĞIR ELEŞTİRİLER
Fragmanı seyreden dizinin takipçileri dizinin senaristlerine ağır eleştirilerde bulundu. Bir izleyici “Eğer bu saatten sonra Zeynep ile Mehdi'yi barıştırırsanız yuh derim izlemem!” yorumunu yazarken başka bir izleyici ise “Eminim ki İbrahim Çelikkol bile Mehdi’yi oynamaktan sıkılmıştır artık. Bu ne saplantılı psikopat tavırlar ya” yazdı.