Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir fragmanı çıktı mı?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Tv8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir, koronavirüs nedeni ile setlere ara vermişti. Dizilerin ekranlara geri dönmeye başlaması ile Doğduğun Ev Kaderindir'in de yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm tarihi henüz belli değil. Dizinin yeni bölüm tarihi açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR FRAGMANI ÇIKTI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fragmanı çıkmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mehdi’nin gözünü açmasıyla birlikte, ailenin üzerindeki kara bulutlar dağılır. Herkes bunun mutluluğunu yaşarken, Zeynep’in aklında bazı soru işaretleri vardır.

Mehdi, hayatının en büyük gerçeğine ulaşırken; evdeki bayram havası da yerini bir anda büyük hesaplaşmalara bırakır.

Emine, Faruk’la ilişkisini herkesten gizli yürüttüğünü düşünür. Ancak hiç ummadığı anda, önüne büyük bir engel çıkar.

Zeynep, aşkı ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Kaderi onu Mehdi’den ayıracak mıdır?