Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölüm fragmanı izle: Barış ve Zeynep arasından aşk başlıyor!

Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen ve reytingleri bol olan dizisinin başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk yer alıyor. Tv 8'de yer alan dizi her çarşamba ekrana geliyor. Geçen hafta 25. bölümünde Mehdi'nin Zeynep'i kaçırması izleyenleri ekran başına kilitledi. Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölüm fragmanı sizlerle.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 26. BÖLÜM FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümde Barış ve Zeynep arasında aşk başlıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnanmak ve tutunmak istediği tek şey Zeynep’in sevgisidir ama bunun için Zeynep’in kendisini bile yok sayacak hale gelmiştir.

Zeynep’in kaçırılmasıyla deliye dönen Barış, onu koruyamadığı için vicdan azabı çekerken Zeynep’in bulunması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu sırada en çok yardımı da Savaş’tan görecektir.

Savaş sosyal medyanın gücünü kullanarak herkesi yardıma çağırır. İki kardeşin Zeynep’i bulabilmek için gösterdikleri dayanışma aralarındaki sevgi bağını da su yüzüne çıkarmaya başlar.

Yaşananlar nedeniyle Zeynep’in de Mehdi’nin de evi yangın yerine döner. Sakine suçluluk duygusuyla Nermin çaresizlikle boğuşurken Benal büyük bir sürprizle kapılarına dayanır. Cemile endişeden deliye döner. Kardeşi hakkındaki gerçekleri görmekte zorlanır ve bu durum Nuh’la aralarına gerginlik tohumları ekmeye başlar.

Zeynep yaşadığı travmanın şokuyla mücadele ederken gelen doğum günü sürpriziyle tekrar gülümsemeye çalışır. Cemile’nin kafasında ise Mehdi’nin hayatını tekrar yoluna sokması için başka planlar vardır.