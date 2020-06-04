Doğa Rutkay'ı duygulandıran hediye: Öyle çok isterdim ki evlatlarımı o büyütsün...
Oyuncu Doğa Rutkay ile Kerimcan Kamal, 2014 yılında dünyaevine girmişti. Çift, ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim'i 2018 yılında kucaklarına almıştı.
Doğa Rutkay, bugün bir takipçisinin yaptığı sürpriz ile duygusal anlar yaşadı. Anne olmadan bir süre önce anneannesini kaybeden Rutkay, ikizlerin Zehra Hanım ile phoshop'lanan fotoğrafını sayfasında paylaştı. Rutkay, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"Bugün aldığım en güzel hediye.
Bugün gördüğüm en güzel şey.
Rahmetli anneannem Zehra’m ...
Göremedi torunlarını.
Onlara hamile kalmadan tam bir sene evvel bırakıp, gitti bizi...
Öyle çok isterdim ki evlatlarımı o sarsın o büyütsün."
"Hayat... Şükür... İsyan... Sitem...
Karman çorman bi masal bazen yaşamak...
Ama bir yandan da tüm bu acı kayıplara rağmen yaşamaya inatla sarılmak.
Sen bana en güzel duyguları öğrettin anneannem...
Bu vesileyle,kaybettiğimiz canımız , devamız büyüklerimize rahmetle...
Bana bu duyguları yaşatana çok teşekkür ederim çok mutlu oldum...
Düşünülmek ne güzel."