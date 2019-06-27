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  3. Dizisi İstanbullu Gelin final yapan Aslı Enver iş görüşmesinde!

Dizisi İstanbullu Gelin final yapan Aslı Enver iş görüşmesinde!

Dizisi İstanbullu Gelin final yapan Aslı Enver iş görüşmesinde!

'İstanbullu Gelin' dizisinin final yapmasının ardından Aslı Enver ara vermeden iş toplantılarına başladı.

Murat Boz'la ilişkisi evlilik yolunda ilerleyen Aslı Enver'in rol aldığı 'İstanbullu Gelin' dizisi 31 Mayıs'ta final yapmıştı. Yaklaşık bir aydır çok fazla ortalarda görünmeyen oyuncu ara vermeden iş görüşmeleri yapmaya başladı. Önceki gün bir AVM'de görüntülenen Aslı Enver, gerçekleştirdiği iş yemeği sonrası objektiflere yansıdı. 

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