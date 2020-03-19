Dizilere kaç hafta ara verildi? Hangi dizilere ara verildi, ertelendi?

Hangi dizilere ara verildi? sorusu binlerce kişi tarafından aratılıyor. Corona virüsü nedeniyle birçok meslek grubu home office çalışma sistemine geçerken bazıları ise mecburi olarak işine ara vermek zorunda kalıyor. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT’nin aldığı karara göre dizi set çalışanlarına corona virüsü nedeniyle 2 hafta süreyle izin verildi. İşte çekimleri ertelenen diziler...



HANGİ DİZİLERE ARA VERİLDİ, ERTELENDİ?

TRT'den yapılan açıklamada, TRT'nin, Kovid-19'un Türkiye'de yayılımını yavaşlatma çalışmalarına katkı sağlama ve bu süre içinde çalışma arkadaşları ve toplum sağlığını gözetme sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Bugüne kadar yapım firmaları aracılığıyla TRT'ye katkı sağlayan televizyon emekçilerini de sağlıklı tutmak adına bir dizi tedbir alındığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Tüm bu tedbirlere rağmen yoğun insan ve ekipman hareketliliğinin olduğu dizi setlerinde koronavirüs yayılım riskini engelleyebilecek daha steril bir ortamın oluşturulmasında güçlükler yaşandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, TRT kanallarında yayınlanan dizilerin setlerindeki tüm çalışmalara 2 hafta süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır."

17 Mart’tan itibaren Savaşçı, Bir Annenin Günahı, Kuruluş Osman, Yeni Hayat, Babil, Çukur, Ramo, Bir Zamanlar Çukurova dizi çekimlerine 14 gün ara verildiği açıklandı.

Karga Seven Yapım da “Hekimoğlu” dizisinin çekimlerine de çarşamba gününden itibaren ara verileceğini aktardı.