Diziler kaç hafta yok? Diziler neden yayınlanmıyor, ne zaman başlayacak?

Dizilerin kaç hafta ekrana gelmeyeceği araştırılıyor. Diziler neden yayınlanmıyor, ne zaman başlayacak? Her hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri ekrana geliyor. İzleyiciler heyecanla yeni bölümleri bekliyorlar. 2020’ye girilmesinin ardından yeni bölümlerin neden yayınlanmadığı merak ediliyor.

DİZİLER NEDEN YAYINLANMIYOR?

Diziler her yıl ocak ayının ilk haftalarında ekrana gelmiyor. Reklam anlaşmaları ve planlamaların belirlenmesi sebebiyle yeni bölümler yayınlanmıyor.

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizilerin yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak konusu. Geçtiğimiz yıl ocak ayının ilk üç haftasında diziler yayınlanmadı.

Bu yıl ise bazı diziler önümüzdeki hafta, bazıları ise bir sonraki hafta ekrana gelecek.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü 16 Ocak Perşembe akşamı ekrana gelecek.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM TARİHİ AÇIKLANDI

Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü 13 Ocak'ta yayınlanacak.

MUCİZE DOKTOR NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümü 9 Ocak'ta ekrana gelecek.