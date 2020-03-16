Diziler devam edecek mi, ara mı verilecek? Koronavirüs nedeniyle yayınlanmayacak diziler hangileri?

Diziler devam edecek mi, ara mı verecek? sorusu araştırılıyor. Koronavirüs nedeniyle yayınlanmayacak diziler hangileri? Ülke genelinde alınan önlemlerin ardından vatandaşlar dizi setlerinde de benzer bir önlem alınıp alınmayacağını merak ediyorlar. Yayınlanan diziler ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yayın hayatına başlayacak olan, çekimleri devam eden iki dizi ile ilgili erteleme kararı verildiği açıklandı.

DİZİLER DEVAM EDECEK Mİ?

Dizilerin devam edip etmeyeceği televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Yayınlanan diziler ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Yayın hayatına başlayacak olan, çekimleri devam eden iki dizi ile ilgili erteleme kararı verildiği duyuruldu.

HANGİ DİZİLER ARA VERECEK?

TV 100’den Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Beyrutlu Gelin dizisinin çekimlerine 8 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Altuntaş aynı zamanda yeni başlayacak olan Baraj dizisinin de yayın tarihinin 2 hafta ertelendiğini duyurdu.