Dizi ihracına koronavirüs molası

Global Agency’nin CEO’su İzzet Pinto, Türk dizilerinin 100’den fazla ülkeye satıldığını belirterek “İspanya 4-5 yıl önce olmayan bir pazardı. Şu an çok önemli bir pazar haline geldi. İtalya daha önce olmayan bir pazardı. Son iki senedir bayağı dizi alıyor. Portekiz’e yeni girdik. Eminim bir iki yıl içinde Fransa’ya da gireceğiz” dedi. Dizilerin Asya’dan Güney Amerika’ya kadar 100’den fazla ülkeye satıldığının altını çizen Pinto, “Amaç Türk dizilerini ticari olarak çok daha değerli hale getirmek” dedi.

2021’DE YÜKSELİŞE GEÇERİZ

Çok büyük büyümelerin ardından doğal olarak duraklama dönemi başladığına işaret eden Pinto, “Yurtdışına ihraç edilen dizi sayısında biraz düşüş var ama güçlü bir arşiv tutuyoruz. Bu anlamda ihracatı destekliyor. İhracat çok fazla düşüşe geçmedi. Fakat şu anda büyüme yakalayamıyoruz. Umarım 2021’de tekrar yükselişe geçeriz. Bu seneyi duraklama dönemi olarak görmek lazım” dedi.

‘ANNE’ EN ÇOK iHRAÇ EDiLEN DiZi

Sektörün ekonomik verilerinin net bir şekilde belli olmadığına dikkat çeken Pinto, “2018’de en çok ihraç edilen dizi ödülünü ‘Anne’ dizisi aldı. İlk 5’e baktığımızda da ‘İstanbullu Gelin’ ve ‘Kadın’ dizilerini görüyoruz” dedi.