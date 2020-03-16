Dizi çekimleri durduruldu mu? İlk hamle Beyrutlu Gelin dizisinin ekibinden geldi!
O3 Medya tarafından ekranlara gelmek için bir süredir hazırlıklarını sürdüren, İstanbullu Gelin'den uyarlanan ve MBC için çekimleri yapılan Beyrutlu Gelin dizisine koronavirüs önlemi geldi.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgiye göre; dizinin çekimlerine 8 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Toplu mekanlarda daha hızlı yayılan koronavirüse karşı dizi setlerinde bir dizi önlemler alınsa da en ciddi önlem ilk olarak Beyrutlu Gelin dizisinden gelmiş oldu.