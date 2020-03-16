Dizi çekimleri durduruldu mu? İlk hamle Beyrutlu Gelin dizisinin ekibinden geldi!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın verdiği bilgiye göre; dizinin çekimlerine 8 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Toplu mekanlarda daha hızlı yayılan koronavirüse karşı dizi setlerinde bir dizi önlemler alınsa da en ciddi önlem ilk olarak Beyrutlu Gelin dizisinden gelmiş oldu.