Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in fotoğrafına Fahriye Evcen'den ateşli yorum!

Burak Özçivit bugün araba içerisinde çekilmiş olan fotoğrafı ile sosyal medyayı salladı. Hayranları ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Kısa süre içerisinde fotoğrafa 150 bin beğeni geldi.

FAHRİYE EVCEN’DEN ‘ATEŞLİ’ YORUM!

Burak Özçivit’in fotoğrafına eşi Fahriye Evcen de ‘ateş’ emojisi koyarak fotoğrafı beğendiğini gösterdi.

2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin nisan ayında bebekleri dünyaya gelmiş, ünlü çift bebeklerine Karan ismini vermişti.