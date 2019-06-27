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  3. Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit şaştı kaldı! Çılgına döndüler

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit şaştı kaldı! Çılgına döndüler

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit şaştı kaldı! Çılgına döndüler

Burak Özçivit, marka yüzü olduğu bir giyim firmasının Romanya'da mağaza açması nedeniyle Bükreş'e gitti. Hayranlarına imza dağıtıp, onlarla bol bol fotoğraf çektiren Özçivit yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi.

Yakışıklı aktör Burak Özçivit, marka yüzü olduğu firma ile Romanya’yı ziyaret etti. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş'te açılan 4'üncü mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun ilgi gören buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla yakından ilgilenerek fotoğraf çektirdi.

Hayranlarına imza dağıtıp, onlarla bol bol fotoğraf çektiren Özçivit yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Romanya'da gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu belirten Özçivit, "Romanya'da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

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