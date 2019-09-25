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  3. Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Özge Törer kimdir?

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Özge Törer kimdir?

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in partneri Özge Törer oldu! Özge Törer kimdir"

Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in partneri için aranan kan bulundu. Daha önce Aslıhan Karalar'ın Özçivit'in partneri olacağı konuşulurken, son olarak başka bir isimde karar kılındığı iddia edildi.

Diriliş Osman dizisinin devamı niteliğinde çekilecek olan Diriliş Osman dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor. Başrolü oynayacak Burak Özçivit'in partneri ise çok konuşuluyor. Yakında ATV'de ekrana gelmesi beklenen Diriliş Osman'da Burak Özçivit'e Aslıhan Karalar'ın eşlik edeceği iddia edilmişti.

PARTNERİ BELLİ OLDU

Ancak Aslıhan Karalar ismi, Diriliş sevenlerinden tepki çekmişti. Dizide Malhun Hatun olarak ekranlarda yer alacak kadın başrol oyuncusu için bir çok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Diriliş Osman dizisinin başlamasına bir ay kala dizinin kadın başrol oyuncusunun bulunduğu söylendi.

Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

20'li yaşların başında olan yetenekli oyuncu Özge Törer, hala üniversitede öğrenci. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır.

Özge Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Girdiği Diriliş Osman seçmelerinde yapımcı Mehmet Bozdağ'ı hem yeteneği hemde güzelliği ile büyülemeyi başarmıştır.

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